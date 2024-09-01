В Тюмени будут демонтировать незаконно установленные шлагбаумы и киоски

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Органы местного самоуправления города Тюмени смогут сносить незаконно установленные киоски и шлагбаумы. Теперь скорая помощь сможет беспрепятственно доезжать до больных.

Депутаты на заседание Тюменской областной думы поддержали законопроект и внесли изменения в статью 1 закона Тюменской области "О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления Тюменской области и органами государственной власти Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области "О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской области".

Ежегодно органы местного самоуправления города Тюмени проводит более 2 тыс. обследовании территории на предмет установки шлагбаумов, которые препятствуют проезду транспорта, пожарной техники, скорой медицинской помощи, других служб оперативного реагирования. Об этом доложила председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Ирина Соколова.

"Рассматриваемый сегодня закон предлагает наделить органы местного самоуправления города Тюмени полномочиями по обеспечению освобождения земельных участков не только от самовольно установленных металлических гаражей, погребов и контейнеров, как это определено действующими нормами, а от всех видов самовольно установленных некапитальных строений и сооружений – это киоски, навесы, шлагбаумы", - сообщила Ирина Соколова.

Борис Олейник