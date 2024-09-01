Аппарат ИВЛ для новорожденных получили тюменские нейрохирурги

| Фото: vk.com/neurocenter | Фото: vk.com/neurocenter

Аппарат ИВЛ для новорожденных и детей поступил в отделение анестезиологии-реанимации Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. Новое оборудование улучшит качество предоставления услуг, сообщает пресс-служба медучреждения.

Ежегодно врачи-нейрохирурги проводят почти 4 тысячи оперативных вмешательств, в том числе 650 детям, более 140 - малышам до года. Есть случаи, когда возникает необходимость проведения операций и новорожденным. Причины, когда детей госпитализируют в детское отделение центра – разные, в до- и послеоперационный период за ними проводят наблюдение большое число специалистов, в том числе из отделения анестезиологии и реанимации.

"Инновационная медицинская техника сегодня помогает спасать жизни не только взрослых, но и самых маленьких детей, некоторым, и хорошо, что это не частые случаи, необходим аппарат искусственной вентиляции лёгких. Современные системы не только осуществляют непосредственную функцию — помогают дышать, но способны чутко реагировать на малейшие изменения в состоянии ребёнка и подстраиваться под него автоматически. Когда необходимо - аппарат дышит за пациента, когда пациент задышал самостоятельно - аппарат ИВЛ уступает место организму и не навязывает свои ритмы", - рассказал старший медицинский брат отделения анестезиологии и реанимации ФЦН в Тюмени Ренат Хайбуллин.

За 13 лет в детском отделении ФЦН провели более 8 тысяч высокотехнологичных нейрохирургических операций. География пациентов – все российские регионы, ближнее и дальнее зарубежье. НХО №1 (детское) является ведущим в России для лечения детей с нейрохирургическим заболеваниями.