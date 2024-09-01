Более 23,5 тысяч вакансий предлагают для трудоустройства в Тюменской области

| Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Более 23,5 тысяч вакансий предлагают для трудоустройства в Тюменской области. Набольшее количество предложений о работе – 10,9 тыс. в сферах образования, профессиональной, научной и технической деятельности. А также на обрабатывающих производствах, в АПК, лесном комплексе, рыболовстве, учреждениях культуры, спорта, досуге и развлечениях.

По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, в статусе безработных находятся две тыс. жителей региона. А это 0,27 % от экономически активного населения.

С января по 11 сентября в службу занятости обратились за содействием в поиске подходящей работы 35,1 тыс. человек, трудоустроены — 27,6 тыс.