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Более 23,5 тысяч вакансий предлагают для трудоустройства в Тюменской области

Экономика, 17:32 13 сентября 2024

департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Более 23,5 тысяч вакансий предлагают для трудоустройства в Тюменской области. Набольшее количество предложений о работе – 10,9 тыс. в сферах образования, профессиональной, научной и технической деятельности. А также на обрабатывающих производствах, в АПК, лесном комплексе, рыболовстве, учреждениях культуры, спорта, досуге и развлечениях.

По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, в статусе безработных находятся две тыс. жителей региона. А это 0,27 % от экономически активного населения.

С января по 11 сентября в службу занятости обратились за содействием в поиске подходящей работы 35,1 тыс. человек, трудоустроены — 27,6 тыс.

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# занятость , трудоустройство

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