ФАП из Исетского района претендует на победу в конкурсе "Территория образцового содержания"

| Фото: пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Фельдшерско-акушерский пункт деревни Сизикова Исетского района борется за звание самого красивого и обустроенного. ФАП и его яркое окружение участвуют в конкурсе "Территория образцового содержания", который проходит второй год подряд по инициативе Ассоциации медицинских сестер Тюменской области, при поддержке Тюменской областной думы и в рамках партийного проекта "Женское движение Единой России". Сизиковский ФАП стал одним из 25 участников конкурса и уже вошел в десятку лучших, сообщает пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии

"Единая Россия".

Этот ФАП - не новый, его установили 13 лет назад рядом со старым Домом культуры, который уже снесен. Здешний фельдшер Ирина Ослаповская обслуживает населенный пункт, где проживает 120 человек. Для каждого у молодой женщины найдется доброе слово и улыбка. Местные мастерицы помогли ей обустроить клумбы и украсить территорию садовыми фигурками - аистами, черепашкой, грибочками, пеньком и лягушкой. Большой вклад в преображение территории внес глава сельского поселения Артем Ирмянцев. Руками местных жителей под его руководством рядом с ФАПом обустроена детская площадка, убран мусор от старых построек, скошена трава, установлены лавочки и новый уличный туалет.

"Как видим, это небольшой ФАП, всего около 40 квадратов, но для деревни его вполне достаточно. Фельдшер работает на постоянной основе около года. У нее есть интерес к работе, ей помогают глава поселения и люди - посадить цветы, вырубить кусты, подстричь траву. Расположение ФАПа очень удачно - по традиции, здесь всегда было место схода, люди до сих пор проводят мероприятия, дети играют на площадке", - говорит главный врач Областной больницы № 13 Сергей Катаргин.

По положению конкурса "Территория образцового содержания", жюри необходимо объехать 10 ФАПов, вышедших в финал, чтобы справедливо распределить между ними места. Председатель Ассоциации медицинских сестер Раиса Куликова высоко оценила усилия жителей деревни Сизикова по украшению территории ФАПа, и выразила мнение, что у медучреждения есть все шансы войти в тройку лидеров. "Наш конкурс направлен на то, чтобы объединить жителей села, чтобы они вместе работали на благо родного поселения. Только общими силами можно добиться подобной красоты. Территория вокруг ФАПа - самое красивое место в деревне", - уверена Раиса Куликова.

Председатель комитета по социальной политике областной думы, руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" Ольга Швецова, которая вошла в оргкомитет конкурса и является членом жюри, рассказала о своих впечатлениях: "В Исетском районе мы видим, что ФАП является не просто учреждением, куда можно обратиться с вопросами о здоровье, но и местом, которое объединяет всех жителей сельского поселения. Искренне восхищаюсь тем, что в наших селах люди как одна семья и делают все, чтобы этой семье было комфортно и хорошо".

По итогам осмотра ФАПа Ольга Швецова приняла решение помочь сизиковцам подвести к ФАПу воду.

Добавим, что все 25 участников конкурса "Территория образцового содержания" получат в подарок газонокосилки с аккумуляторными батареями. Кроме этого, десяти лучшим конкурсантам подарят укомплектованные сумки фельдшера для походов по вызовам. ФАПы, который займут три первых места, украсит табличка "Территория образцового содержания".