ВТБ прогнозирует дальнейший рост ставок по вкладам на 0,7-0,8% вслед за ключевой

Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ (ПАО) Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ (ПАО)

Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ станет новым драйвером увеличения доходности по сберегательным продуктам. Наиболее привлекательными останутся условия на сроках до года: в ближайшее время ставки по ним могут вырасти на 0,7-0,8 пп.

"Решение Центрального банка – сигнал финансовому рынку о том, что жесткий курс будет неизменным как минимум до конца года. На этом фоне ставки по депозитам продолжат расти. По прогнозам ВТБ, в ближайшее время увеличение доходности составит порядка 70-80% от сегодняшнего повышения ключевой ставки, то есть около 0,7-0,8 п.п. При этом в ноябре-декабре, когда банки традиционно усиливают конкуренцию за розничные пассивы, они могут снова скорректироваться и достигнуть пиковых в этом году значений", - прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Топ-менеджер банка также добавил, что экстра-высокие ставки по депозитам, сохраняющиеся уже рекордные 9 месяцев, будут стимулировать дальнейший рост интереса россиян к накоплению средств. Прежде всего - в рублях. Это позволит показать рынку сбережений максимальный рост за всю истории России. Ранее были ожидания, что к концу года рублевый портфель достигнет 51,9 трлн, во всех валютах – 55,8 трлн (+ 24% к 2023 г.). Но с учетом нового раунда повышения ключевой ставки, очевидно, что прирост рынка будет более значительным.