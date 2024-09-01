Ремонт пострадавших от паводка домов в Ишиме завершат до холодов

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Завершить ремонт домов, пострадавших весной из-за большой воды в Ишиме и Ишимском районе, необходимо до наступления холодов. Такую задачу поставил губернатор Тюменской области Александр Моор.

13 сентября глава региона посетил муниципалитеты, наиболее пострадавшие от паводка в 2024 году. В Ишиме ремонтируют восемь домов. В части помещений работы уже завершены, в остальных – высокая степень готовности.

"Сергей Захаров живет рядом с рекой, в переулке Южный. У него в доме вода повредила пол. Сейчас Сергей меняет покрытие, также предстоит утеплить цоколь. Затраты компенсировали из областного бюджета в рамках постановления 352-п", - рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

Жительница поселка Плодопитомник Оксана Скосырская уже завершила ремонт в своем доме. Строители поменяли пол, поклеили новые обои, смонтировали электропроводку, поставили новые межкомнатные двери. Средства также выделены из областного бюджета.

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

"В целом готовность всех пострадавших домов в Ишимском районе сейчас составляет около 80%", - добавил губернатор.

Видео: Telegram-канал Александра Моора.