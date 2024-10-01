Горячая линия по вопросам паводка в Тюменской области завершила работу
Общество, 13:18 11 октября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Горячая линия по вопросам паводка в Тюменской области завершила работу. С 10 апреля операторы приняли и отработали более 8 тыс. звонков, сообщает инфоцентр правительства региона.
Большая часть обращений касалась необходимости эвакуации из населенных пунктов, уровня воды в водоемах, дорожной обстановки, а также того, попадает ли территория в зону ЧС.
С 11 октября получить общую информацию по государственным и муниципальным услугам, уточнить контактную информацию органов власти и органов местного самоуправления можно в информационно-справочной службе Тюменской области по телефону 8-800-100-12-90.