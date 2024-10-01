  • 11 октября 202411.10.2024пятница
  • USD97,2394
    EUR106,5074
  • В Тюмени -1..1 С 6 м/с ветер северный

Горячая линия по вопросам паводка в Тюменской области завершила работу

Общество, 13:18 11 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Горячая линия по вопросам паводка в Тюменской области завершила работу. С 10 апреля операторы приняли и отработали более 8 тыс. звонков, сообщает инфоцентр правительства региона.

Большая часть обращений касалась необходимости эвакуации из населенных пунктов, уровня воды в водоемах, дорожной обстановки, а также того, попадает ли территория в зону ЧС.

С 11 октября получить общую информацию по государственным и муниципальным услугам, уточнить контактную информацию органов власти и органов местного самоуправления можно в информационно-справочной службе Тюменской области по телефону 8-800-100-12-90.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# горячая линия , паводок

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:51 11.10.2024До 3 тысяч рублей штрафа могут заплатить тюменцы за неправильную утилизацию шин
13:40 11.10.2024Ишимские и тобольские школьники поучаствуют в образовательном проекте "Т500"
13:29 11.10.2024Улицы Ишима обработали противогололедными материалами
13:18 11.10.2024Горячая линия по вопросам паводка в Тюменской области завершила работу