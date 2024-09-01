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Участок газопровода восстанавливают после паводка в Абатском районе

Общество, 17:45 11 сентября 2024

администрация Абатского района | Фото: администрация Абатского района

Участок газопровода высокого давления Абатск – Лапина - Конёво с отводом на село Шевырино и Омскую область восстанавливают в Абатском районе. Необходимость авариных работ возникла после паводка, рассказал глава муниципального образования Игорь Васильев.

"Вместе с начальником Абатского участка АО "Газпром газораспределение Север" Кириллом Бердюгиным проинспектировали ход работ. Аварийность возникла вследствие исторического паводка 2024 года. По решению районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и согласно проекту проводятся работы по замене участка газопровода", - уточнил глава.

Он также отметил, что в связи с ремонтом с 11 по 13 сентября временно отключат от газа потребителей Конёвского и Шевыринского поселений.

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# Абатский район , газоснабжение , паводок , ремонт

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