Эксперт оценил роль TNF в укреплении технологического суверенитета России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Развитие новых технологий в нефтегазовой промышленности укрепляет суверенитет России на мировой арене, и Промышленно-энергетический форум TNF в Тюмени становится одной из главных отраслевых площадок, где идет поиск новых технологических решений и партнеров для выстраивания долгосрочных отношений.

Об этом заявил член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе, комментируя работу Промышленно-энергетического форума в Тюмени, в котором участвуют представители 800 компаний из более чем 60 регионов России, а также делегации Беларуси и Казахстана, бизнес-партнеры из стран Центральной Азии, арабских государств.

"Стремительное развитие новых технологий в нефтегазовой промышленности укрепляет суверенитет России на мировой арене как государства, которое будет являться лидером в промышленности, добыче и переработке, благодаря, в том числе, таким форумам", - подчеркнул Альберт Комахидзе, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Генеральный директор Роснедр Игорь Шпуров отметил, что TNF является главным ежегодным нефтегазовым саммитом России. И то, что он имеет статус Промышленно-энергетического, очень важно. Потому что многие компании сегодня инвестируют и в возобновляемую энергетику. И тюменский форум станет стартом для таких технологий.

"Тюмень сегодня, во многом благодаря форуму, - это наукоград и главная нефтегазовая столица страны. Здесь рождаются абсолютно новые и перспективные идеи" ,- заявил Игорь Шпуров.

Борис Олейник