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В Тюмени началось строительство развязки в районе трассы на Екатеринбург

Экономика, 17:52 18 сентября 2024

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Строительство дорожной развязки стартовало на примыкании ул. Сергея Джанбровского к трассе Екатеринбург-Тюмень. Завершить проект планируется к концу 2026 года, сообщает информационный центр правительства региона со ссылкой на ГУС ТО.

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Сейчас выполняются земляные работы в районе Академического проезда, где появится надземный пешеходный переход. В составе развязки планируется возведение путепровода через Московский тракт и двух надземных переходов. На объекте установят шумозащитные экраны, обустроят тротуары, велодорожки, автобусные остановки.

В соответствии со схемой организации дорожного движения выставлены дорожные знаки.

Напомним, контракт на строительство объекта был заключен 4 сентября 2024 года.

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# строительство , транспортная развязка

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