В Тюмени началось строительство развязки в районе трассы на Екатеринбург

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Строительство дорожной развязки стартовало на примыкании ул. Сергея Джанбровского к трассе Екатеринбург-Тюмень. Завершить проект планируется к концу 2026 года, сообщает информационный центр правительства региона со ссылкой на ГУС ТО.

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Сейчас выполняются земляные работы в районе Академического проезда, где появится надземный пешеходный переход. В составе развязки планируется возведение путепровода через Московский тракт и двух надземных переходов. На объекте установят шумозащитные экраны, обустроят тротуары, велодорожки, автобусные остановки.

В соответствии со схемой организации дорожного движения выставлены дорожные знаки.

Напомним, контракт на строительство объекта был заключен 4 сентября 2024 года.