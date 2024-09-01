Журналисты Тюменской области и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве

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Договор о сотрудничестве и взаимопомощи в решении профессиональных вопросов подписали представители региональных отделений Союза журналистов России Тюменской области и Донецкой Народной Республики на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2024" в Сочи, сообщает информационный центр правительства региона.

По словам председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева, очень важно, когда регионы работают друг с другом напрямую, налаживают межрегиональные связи. "Это позволяет более качественно развиваться современной журналистике", - считает он.

Председатель тюменского регионального отделения Союза журналистов России Павел Девайкин подчеркнул, что Тюменскую область и ДНР многое связывает, прежде всего потому, что немало жителей Донбасса в свое время покоряли Тюменский Север.

"Были обозначены очень конкретные шаги, которые нужны друг другу. Во-первых, это обмен контентом. Во-вторых, мы можем быть полезны с точки зрения правовых вопросов", - сказал Павел Девайкин.