Тюменцы стали абсолютными чемпионами России по танцевальному спорту
Спорт, 14:37 19 сентября 2024
| Фото: департамент культуры Тюменской области
Тюменская команда Формэйшн "Вера" стала абсолютным чемпионом России по танцевальному спорту. Чемпионат и первенство страны прошли в Екатеринбурге 18 сентября, сообщает департамент культуры Тюменской области.
В европейской программе сборная региона представила постановку "Легенды океана" на музыку Максима Дунаевского. В латиноамериканской – "Истории любви" на тему испанской культуры и фламенко.
| Фото: департамент культуры Тюменской области