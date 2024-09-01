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Тюменцы стали абсолютными чемпионами России по танцевальному спорту

Спорт, 14:37 19 сентября 2024

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Тюменская команда Формэйшн "Вера" стала абсолютным чемпионом России по танцевальному спорту. Чемпионат и первенство страны прошли в Екатеринбурге 18 сентября, сообщает департамент культуры Тюменской области.

В европейской программе сборная региона представила постановку "Легенды океана" на музыку Максима Дунаевского. В латиноамериканской – "Истории любви" на тему испанской культуры и фламенко.

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

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# первенство России , танцы , чемпионат России

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