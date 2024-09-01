Молодежь Тюмени пройдет обучение в школе амбассадоров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школа амбассадоров возможностей пройдет в Тюмени с 5 октября по 3 ноября. Тюменских студентов ждет образовательная программа, защита проектов и посвящение.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала сотрудница Центра компетенций Тюменской области Ксения Чуприянова.

"Мы объединим представителей образовательных организаций и молодежных сообществ региона, а также участников проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". Наша задача раскрыть их потенциал. Школа станет одним из важных этапов формирования комьюнити, так как именно она познакомит всех с понятием "амбассадор возможностей", поможет найти карьерные и образовательные возможности, а также влиться в деятельность Всероссийского сообщества Центров компетенций от АНО "Россия — страна возможностей"", — добавила она.

За пять дней тюменцы узнают об инструментах для реализации своих проектов, получат экспертную поддержку от представителей молодежной политики, администрации города, образования, науки и бизнеса. Всего запланировано четыре тематических дня: карьерный, предпринимательский, исследовательский и гражданский. По итогу молодежь сможет развить свои компетенции и наработать социальный капитал, выстроить свою индивидуальную траекторию развития и преодолеть внутренние барьеры.

В финале ребята будут защищать проекты перед региональными и федеральными экспертами.

"У нас предусмотрено постпроектное сопровождение, благодаря которому участники под присмотром координаторов доработают свои инициативы и найдут возможности для их реализации. И, конечно, все, кто пройдут школу до конца, попадут на посвящение в ряды амбассадоров возможностей и присоединятся к всероссийскому сообществу. Более того, студенты, показавшие лучший результат, смогут вне общего отбора пройти на Всероссийский форум амбассадоров возможностей, который пройдёт у нас в городе с 12 по 16 ноября", — заявила Ксения Чуприянова.

Регистрация на участие в школе открыта по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+

Виктория Макарова