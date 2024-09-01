Тюменский опыт финансирования бизнеса заинтересовал югорчан

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Команда фонда финансирования предпринимательства из Ханты-Мансийска перенимает опыт работы с бизнесом у тюменских коллег 24 сентября. Им в первую очередь интересен проект запуска и реализации центра финансовых услуг.

"Этот центр мы открыли в 2023 году. Он работает по принципу одного окна. Мы помогаем предпринимателям привлечь финансирование не только нашего фонда, но и льготное кредитование банков, лизинговых программ, плюс страховые услуги. Оказываем содействие предпринимателям по структурированию проекта под те меры поддержки, которые есть, чтобы максимально дешево и удобно получить финансирование", - пояснил гендиректор фонда финансирования предпринимательства Тюменской области Алексей Мартын.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) признало Тюменский центр финансовых услуг лучшей практикой в 2024 году, предложило к тиражированию в других регионах страны.

Механизм финансирования и сопровождения предпринимательских проектов - область интереса югорчан.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"Нас заинтересовал сервис финансовой поддержки, возможно, какие-то элементы возьмем себе в работу. При этом у нас тоже богатый опыт работы в сфере, мы готовы делиться с тюменцами", - сказал генеральный директор Югорской микрокредитной компании Аркадий Белов.

Число обращений в Тюменский региональный фонд финансирования, несмотря на удорожание рубля, не сокращается. Фонд зафиксировал ставку по всем программам, она в разы ниже ключевой ставки Центробанка. Чаще всего за льготными займами на реализацию проектов обращаются стартаперы и семейный бизнес.

Анжела Лебедева