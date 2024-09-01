  • 24 сентября 202424.09.2024вторник
  • USD92,9200
    EUR103,2191
  • В Тюмени 8..10 С 5 м/с ветер западный

Пьяный тоболяк на BMW протаранил уличный туалет

Происшествия, 15:54 24 сентября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Нетрезвый водитель автомобиля BMW въехал в металлическое ограждение, сбил светофор и врезался в уличный общественный туалет ночью в минувшее воскресенье на ул. Семена Ремезова вблизи Завального кладбища в Тобольске.

Показания алкотестера у 38-летнего местного жителя составили 0,52 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В ДТП он не пострадал, отметили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Автоинспекторы привлекли мужчину к административной ответственности за пьяное вождение и повреждение объектов дорожной инфраструктуры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:38 24.09.2024Чёрного лесоруба из Сладковского района лишили свободы условно
15:54 24.09.2024Пьяный тоболяк на BMW протаранил уличный туалет
14:30 24.09.2024Суд на Ямале отправил в колонию фигуранта дела о хищении нефти
14:15 24.09.2024Житель Вагайского района лишился автомобиля за пьяную езду