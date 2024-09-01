Пьяный тоболяк на BMW протаранил уличный туалет
Происшествия, 15:54 24 сентября 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Нетрезвый водитель автомобиля BMW въехал в металлическое ограждение, сбил светофор и врезался в уличный общественный туалет ночью в минувшее воскресенье на ул. Семена Ремезова вблизи Завального кладбища в Тобольске.
Показания алкотестера у 38-летнего местного жителя составили 0,52 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В ДТП он не пострадал, отметили в Госавтоинспекции Тюменской области.
Автоинспекторы привлекли мужчину к административной ответственности за пьяное вождение и повреждение объектов дорожной инфраструктуры.