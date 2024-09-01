Урожай овощей в Тюменской области превысил 140 тысяч тонн

| Фото: Департамент АПК Тюменской области | Фото: Департамент АПК Тюменской области

4 тыс. 500 гектаров овощных полей убрали сельхозпредприятия Тюменской области по данным регионального департамента АПК на 25 сентября. Урожай составил 141 тыс. 493 тонны.

В разрезе овощных культур большую часть традиционно занимает картофель - его собрано 120 тыс. 791 тонна. Средняя урожайность в хозяйствах составила 296 центнеров с гектара. Капусты заготовлено 5 тыс. 269 тонн, свеклы - 9 тыс. 265 тонн, моркови - 2 тыс. 797 тонн.

Набирает обороты уборка технических культур. Всего на 25 сентября аграрии собрали 13 тыс. 500 тонн с 7 тыс. 700 гектаров. Урожайность составляет 18 центнеров с гектара.

В уборке зерновых тюменские аграрии преодолели первый миллион тонн зерна. По данным на 25 сентября, обмолочено 407 тыс. 800 гектаров посевных площадей. Средняя урожайность - 25 центнеров с гектара. В разрезе культур лидируют яровые - 853 тыс. тонн, гороха намолочено 153 тыс. тонн.