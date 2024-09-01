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До 1 млн рублей могут получить тюменские студенты-архитекторы на конкурсе от Минстроя

Общество, 20:01 25 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Поучаствовать в конкурсе от Минстроя России приглашают студентов архитектурно-строительных специальностей из Тюменской области. Главный приз — гран-при в 1 млн рублей.

К участию приглашают молодых людей в возрасте от 17 до 35 лет. Зарегистрироваться можно как индивидуально, так в составе команды до пяти человек. Организаторы ждут проекты по шести архитектурным номинациям, которые позволят участникам реализовать свои идеи в разных направлениях урбанистики, сообщает инфоцентр правительства региона.

Работы полуфиналистов представят на Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства. В случае победы в голосовании они будут реализованы по программе нацпроекта "Жилье и городская среда" с привлечением автора проекта.

Заявки принимаются на сайте до 15 октября 2024 года.

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# архитекторы , конкурсы , студенты

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