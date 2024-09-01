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Новое производство шоколада по уникальным рецептам откроют в Тобольске

Экономика, 14:59 26 сентября 2024

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Идею создания небольшого производства, где каждый желающий мог бы не только попробовать шоколад по уникальным рецептам, но своими руками сделать кондитерское изделие представила участникам бизнес-завтрака хозяйка Тобольской мануфактуры шоколада Дарья Егорова в Александровской галерее 26 сентября.

Глава Тобольска Петр Вагин рассказал о своем видении развития бизнеса в городе.

"Гармоничное развитие Тобольска по всем направлениям дает предпринимателям не только новые ниши, но и стабильность. Сделал акцент на более активное вовлечение бизнеса в наш событийный календарь. Только от нас, от объединения наших усилий, зависят качество, уровень и популярность мероприятий, на которые уже сейчас приезжают тысячи гостей со всей России. Можно быть спонсором, можно быть инициатором дополнительных активностей. В любом случае - это отличная реклама и большой вклад в продвижение нашего любимого Тобольска", - написал Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

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Участниками бизнес-завтрака стали предприниматели города, члены Торгово-промышленной палаты, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков.

"Со многими предпринимателями назначили дополнительные встречи для консультаций в решении вопросов развития бизнеса. Это и увеличение площадей и благоустройство прилегающей территории. Считаю, что желание развиваться и приносить пользу городу и обществу - это признак здоровой среды", - подытожил глава Тобольска.

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# Петр Вагин , предпринимательство , шоколад

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