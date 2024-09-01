Более 250 тысяч заявлений на оформление недвижимости подали жители Тюменской области с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

252 тыс. заявлений об учете и регистрации недвижимости подали жители Тюменской области за восемь месяцев 2024 года.

Средний срок регистрации при этом составил 1,3 дня по документам, поданным в бумажном виде, и полдня – в электронном, сообщает региональное управление Росреестра.

Всего в управлении и филиале Роскадастра приняли 3 млн 61 тыс. 413 обращений о кадастровом учете, регистрации прав, предоставлении сведений из ЕГРН. Это на 37,3 % больше, чем за тот же период 2023 года. От общего числа всех обращений 2,8 млн - запросы на выписку из Единого государственного реестра недвижимости. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года значение увеличилось на 42,3 %.