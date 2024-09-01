Александр Моор высоко оценил вклад Леонида Саукова в развитие Упоровского района

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор высоко оценил вклад Леонида Саукова в развитие Упоровского района. Губернатор участвовал в заседании думы муниципального образования, на котором депутаты приняли отставку главы района, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Могу сказать, что таких сильных и профессиональных глав муниципалитетов надо еще поискать. Леонид Николаевич из тех, у кого всегда по любому вопросу была своя позиция. Для меня бывших глав не бывает, поэтому двери моего кабинета для вас открыты в любое время дня и ночи. Ваш опыт невостребованным не останется", - подчеркнул Александр Моор.

Также губернатор отметил, что Упоровский район динамично развивается, в нем созданы благоприятные условия для реализации новых инвестиционных проектов: "Здесь видна хозяйская рука. С какой бы стороны в Упоровский район ни заехал, сразу видно, что здесь идет развитие, здесь кипит жизнь. Я хочу вас, Леонид Николаевич, искренне поблагодарить за эти годы работы на благо района, на благо Тюменской области".