Финал IV Всероссийского конкурса педагогов "Мастер года России – 2024" стартует в Тюмени 28 сентября

| Фото: скриншот видео конкурса "Мастер года" | Фото: скриншот видео конкурса "Мастер года"

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Финал IV Всероссийского конкурса педагогов системы среднего профессионального образования "Мастер года России – 2024" стартует в Тюмени 28 сентября.

В заключительном этапе выступят 89 представителей всех регионов России - 68 преподавателей и 21 мастер производственного обучения из 2 тыс. 269 российских техникумов и колледжей, представляющих 53 специальности и профессии. За честь Тюменской области будет бороться преподаватель Тобольского многопрофильного техникума Андрей Томилов, напоминает информационный центр правительства Тюменской области.

Площадками для конкурсных испытаний станут 5 тюменских колледжей и техникумов. Для участников и гостей конкурса подготовлены экскурсионная и культурная программы.

"Принимать в Тюмени Всероссийский конкурс "Мастер года" - большая честь и высокий уровень ответственности. Мы постарались хорошо подготовиться к этому знаменательному для нашей области событию. Приложим все силы, чтобы выполнить главную задачу, которую поставил глава региона Александр Моор – провести все мероприятия на достойном уровне, а также помочь нашим многочисленным гостям из других регионов страны узнать и полюбить Тюменскую область", - прокомментировал заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

Торжественное награждение победителя и финалистов конкурса состоится 2 октября, в День среднего профессионального образования.