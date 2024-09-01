Тюменские преподаватели расскажут финалистам конкурса "Мастер года" об инклюзивном профобразовании

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Мастер-класс "Город жестов" по инклюзивному профобразованию проведут преподаватели Тюменского колледжа производственных и социальных технологий для финалистов IV Всероссийского конкурса "Мастер года-2024" в технопарке 1 октября. На базе образовательного учреждения работает агентство сурдоперевода.

"Мы будем делиться опытом подготовки кадров с особенностями здоровья. Также наш колледж станет площадкой для Межрегионального совета УФО по профессиональному обучению. 1 октября все участники совета будут здесь, у нас. Мы будем представлять свой кластер - как у нас функционирует учебно-производственный комплекс, где трудятся наши студенты. Здесь организовано их первое рабочее место, они получают первый практический опыт. Планируем участвовать во всех мероприятиях конкурса и будем болеть за Андрея Томилова из Тобольского многопрофильного техникума. Техникум – участник нашего образовательного кластера. Болеем за своих", - рассказала директор Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Тамара Шпак.

Тюменский колледж производственных и социальных технологий также готов рассказать коллегам об участии в федеральном проекте "Профессионалитет". Он является ядром образовательного кластера "Транспорт и дорожное строительство", его открыли 4 сентября 2024 г.

"Федеральный проект "Профессионалитет" дает новые грани взаимодействия с работодателями. У нас с нашими работодателями задача глобальная для региона – кадры под ключ для дорожного строительства Тюменской области. Качественные дороги – основа для развития экономики любого региона, безопасной, комфортной жизни населения. Именно поэтому правительство Тюменской области инициировало создание образовательного кластера", - пояснила Тамара Шпак.

Более 200 млн рублей из разных уровней бюджетов направлено на создание учебно-производственной базы для занятий студентов. Они получили современные классы, лаборатории и мастерские. Все это позволит колледжу выпускать высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда.

Напомним, 89 преподавателей СПО из всех регионов страны встретятся в Тюмени в финале конкурса "Мастер года-2024". Он пройдет с 28 сентября по 2 октября.

Анжела Лебедева