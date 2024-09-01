Преподаватели редких профессий встретятся в финале конкурса "Мастер года" в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Преподаватели редких профессий встретятся в финале IV Всероссийского конкурса "Мастер года" в Тюмени 28 сентября - 2 октября. Благодаря этому расширяется программа конкурсных испытаний.

"Конкурс растет количественно. Он зафиксирован базовой цифрой 89. Он растет по числу тех программ, которые участвуют. У нас даже архитекторы-ювелиры будут, а также ветеринары, медсестры, строители, повара, кондитеры, вся палитра креативных индустрий. Я полагаю, в скором времени, на конкурс будут выбирать какую-то одну особенную профессию от региона", - сказала директор департамента образования и науки Тюменской области Вероника Ефремова во время пресс-дня, посвященного финалу Всероссийского конкурса "Мастер года-2024", 27 сентября.

Финалисты конкурса уже приехали в Тюменскую область. 27 сентября они отправятся на экскурсию в Тобольск. Официальное открытие пройдет во Дворце культуры "Нефтяник" 28 сентября.

Все для организации финала профессионального конкурса подготовлено, заверила Ефремова.

"Два года подряд мы выходим в финал этого конкурса. В 2023 году - Иван Зарубин вышел в финал и победил. И за это мы получили конкурс у себя. И в этом году Андрей Томилов из Тобольского многопрофильного техникума победил в региональном этапе, участвует в финале. Для участников это большой профессиональный успех. Это оценочно-стартовый период в их жизни, потому что они должны доказать, почему они лучшие", - отметила директор регионального департамента образования и науки.

Для Тюменской области проведение финала "Мастера года" - возможность в очередной раз продемонстрировать успешную реализацию программ среднего профессионального образования.

"Мы лидеры в стране по синхронизации программ с экономикой региона. Это успех, потому что взвешенная региональная политика накладывается на политику развития профессионального образования и как результат - обеспечение кадрами всех отраслей. Система профессионального образования Тюменской области входит в тройку лидеров в стране по демонстрационному экзамену. В 18 колледжах находится 200 площадок для демонстрации производственного потенциала образовательного учреждения работодателям", - пояснила Вероника Ефремова.

Четыре колледжа Тюменской области находятся в топе РФ по численности студентов. Всего более 12 тыс. 300 студентов обучаются в 22 колледжах, из них 12 учредило правительство Тюменской области, пять - внутри вузов и пять частных колледжей. Преподаватели готовят будущих профессионалов по 200 образовательным программам.

Анжела Лебедева