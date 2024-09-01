89 кукол-талисманов сделают для участников конкурса "Мастер года" тюменские студенты

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

89 кукол-талисманов для финалистов Всероссийского конкурса "Мастер года–2024" изготовят тюменские студенты. Талисманы символизируют образы мастера и мастерицы, прототипами для них стали реальные люди. Об этом рассказала мастер производственного обучения Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса Ольга Шилова.

"Идея создания символа мероприятия "Мастер года" пришла от реальных людей. Прототипами послужили преподаватели нашего техникума Карина Кондрашова и Рашид Гатиятулин, которые представляли регион на "Мастере года", — рассказала она.

Эскизы будущих символов конкурса в Тюмени разработали студенты отделения дизайна. В процессе придумали для них имена — Мастеряши, они олицетворяют душевность и доброту персонажей. Студенты отделения индустрии красоты разработали лекала для изделия, после чего приступили к созданию кукол. Их вручат 89 участникам-финалистам на открытии конкурса "Мастер года" в ДК "Нефтяник".

"Очень важно, чтобы участники конкурса почувствовали себя в Тюменской области комфортно. Потому что это очень большое напряжение, все хотят победить. Мы считаем, что наши куклы немножко разрядят обстановку. Надеюсь, всё будет солнечно для наших конкурсантов, мы с радостью их ждем", — отметила директор Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса Марина Галанина.

Вера Коршунова