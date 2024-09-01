По итогам конкурса "Мастер года" в Тюмени выпустят сборник лучших педагогических практик

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сборник лучших педагогических практик финалистов-участников выпустят по итогам IV Всероссийского конкурса "Мастер года-2024", который пройдет в Тюмени с 28 сентября по 2 октября. В него войдут результаты деловой программы, с которыми в дальнейшем смогут ознакомиться все педагоги.

Об этом заявила проректор Института развития профессионального образования Надежда Малкина на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

"В целом за четыре года конкурс прошел большой путь. Мы видим, что увеличилось количество участников, в региональных отборочных турах приняло участие более шести тысяч человек. Это говорит о том, что событие интересно педагогам, которые повышают здесь свое мастерство", – добавила она.

Кроме этого, на 20 % выросло количество колледжей, которые направили своих преподавателей – всего 2 тыс. 269 образовательных организаций. Расширяется и возрастной диапазон мастеров. В прошлом году – 23-63 года, в 2024 году самому молодому участнику 21 год, самому опытному – 78 лет.

"Команда Института развития профессионального образования сопровождает финалистов не только во время конкурса, но и в течение года, мотивируя принимать участие в других образовательных проектах наших партнеров. Это, например, "Россия – страна возможностей" или общество "Знание". То есть педагоги имеют возможность и дальше повышать свою квалификацию, поддерживать профессиональные связи, которые в наше время так важны", – резюмировала Надежда Малкина.

На конкурсе "Мастер года" в Тюмени встретится 89 человек для прохождения испытаний. Тюменскую область в финале представит преподаватель Тобольского многопрофильного техникума Андрей Томилов. Торжественное награждение состоится 2 октября, в День среднего профессионального образования. Победитель получит премию в размере 200 тыс. рублей и поездку в ледовый тур на Северный полюс.

Виктория Макарова