Мастер-классы, фестивали и деловая программа запланированы для участников "Мастер года-2024" в Тюмени

| Фото: vk.com/tmts72 | Фото: vk.com/tmts72

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Тюменская область готова к проведению финала IV Всероссийского конкурса "Мастер года-2024", который состоится в Тюмени 28 сентября – 2 октября. Запланирована масштабная деловая программа, мастер-классы, фестивали и другие мероприятия.

Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер во время пресс-конференции, посвященной "Мастеру года", в пресс-центре ТАСС 24 сентября. Он отметил, что областная столица покажет финалистам все свое гостеприимство.

"Мы заинтересованы, чтобы каждый без исключения мастер максимально раскрылся. Для нас это новая уникальная возможность показать, чем живет наша система среднего профессионального образования, показать практики, которые мы реализуем в партнерстве с нашими работодателями и многое другое. Во время проведения непосредственно конкурса у нас, конечно, будут марафоны, фестивали. Совместно с профсоюзами мы проведем вечерний фестиваль для всех участников и групп сопровождающих "Дело мастера боится". Нашего радушия хватит на всех", – добавил Алексей Райдер.

Для участников будет работать пять площадок, организованных на базе техникумов и колледжей. Помимо классических для конкурса специальностей "поварское дело" и "технология индустрии красоты", педагоги подавали заявки на новые компетенции, в частности, "ювелирное дело", "фотография", "эксплуатация беспилотных авиационных систем" и другие.

Педагоги смогут не только посоревноваться, но и получить информацию о новых образовательных технологиях и поделиться своим опытом с коллегами.

"Среди основных вопросов, которые поднимем, это повышение педагогического мастерства, внедрение и апробация новых образовательных технологий, обсуждение с экспертным сообществом тех новелл, что разрабатывают в министерстве. Все эти мероприятия направлены на то, чтобы выстраивать целостную систему подготовки кадров и получать обратную связь от педагогического сообщества", - подчеркнула заместитель директора департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения министерства РФ Маргарита Скворцова.

Всего 89 финалистов со всей России встретятся в Тюмени для прохождения трех этапов испытаний. Тюменскую область в финале конкурса "Мастер года-2024" представит преподаватель Тобольского многопрофильного техникума Андрей Томилов.

"Хочу пожелать спокойствия, ни о чем не волнуйтесь. Важно, чтобы каждый приехал со своей командой, которая будет его всегда поддерживать", - сказал преподаватель Тюменского колледжа строительной индустрии и городского хозяйства, победитель конкурса "Мастер года-2023", советник министра просвещения РФ на общественных началах Иван Зарубин.

Торжественное награждение победителя и финалистов конкурса состоится 2 октября, в День среднего профессионального образования.

Виктория Макарова