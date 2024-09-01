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Победитель конкурса "Мастер года-2024" отправится в ледовый тур на Северный полюс

Общество, 16:49 24 сентября 2024

информационный центр правительства Тюменской области (архив) | Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив)

Победитель IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Мастер года" отправится в ледовый тур на Северный полюс от госкорпорации "Росатом". Также ему вручат премию в размере 200 тыс. рублей. Итоги подведут в Тюмени 28 сентября – 2 октября.

Об этом рассказала проректор Института развития профессионального образования Надежда Малкина во время пресс-конференции, посвященной "Мастеру года", в пресс-центре ТАСС.

"Кроме этого, у нас номинанты посетят населенные пункты, которые входят в проект "Умные города Росатома", колледжи, образовательные учреждения, ознакомятся, как работает их система. Заявлен у нас в партнерах и "Роскосмос". Он организует поездку на космодром и экскурсию для 10 призеров в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке", – отметила спикер.

Она добавила, что в финале без призов не останется никто. К примеру, АО "Просвещение" подготовило 10 призов, а Общероссийский профсоюз образования вручит в спецноминации "Призвание профессионального сообщества" одному из призеров 100 тыс. рублей.

Всероссийский конкурс "Мастер года" проводится с 2021 года для поощрения педагогических работников, повышения престижа педагогических профессий, популяризации передовых идей в области образования и подготовки кадров, а также изучения и внедрения лучших педагогических практик.

Виктория Макарова

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# Мастер года , подарки , призы

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