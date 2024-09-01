Лучшие педагоги системы СПО встретятся в Тюмени на финале Всероссийского конкурса "Мастер года"

| Фото: пресс-центр "Мастер года" 2024 | Фото: пресс-центр "Мастер года" 2024

В Тюмени 28 сентября стартует финальный этап Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года". Победители регионального этапа из всех 89 субъектов Российской Федерации продемонстрируют уникальные подходы к обучению и передовые технологии практической подготовки студентов.

Всероссийский конкурс "Мастер года" проводится четвертый год и призван не только выявить и поощрить талантливых педагогических работников системы среднего профессионального образования, но и популяризировать передовые идеи в области образования и подготовки кадров. Участие в конкурсе принимают преподаватели и мастера производственного обучения колледжей и техникумов.

В этом году финал конкурса состоится в Тюмени благодаря победе в конкурсе "Мастер года" в прошлом году представителя этого региона. Год назад звание "Мастера года" получил преподаватель Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Иван Зарубин.

"Развитие системы среднего профессионального образования остается одним из приоритетов нашей работы. Крайне важно, чтобы обучением молодых специалистов по востребованным сегодня специальностям занимались замотивированные, активные мастера и педагоги. Такие наставники смогут вдохновить ребят совершенствовать свои навыки и продолжать карьерный путь по выбранной профессии. Мы стремимся создавать для педагогов больше возможностей для развития и обмена опытом с коллегами. И важное мероприятие в этом направлении – конкурс "Мастер года", который собирает участников из всех регионов страны и дает им возможность представить свои успешные методики и наработки", – подчеркнул Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Финальный этап Всероссийского конкурса "Мастер года" включает в себя три конкурсных испытания. На "Конкурсе образовательных кейсов" и "Открытом уроке", который пройдет в лучших колледжах Тюмени, конкурсанты продемонстрируют владение инновационными педагогическими практиками, профессиональными компетенциями и поделятся опытом практической подготовки обучающихся. По итогам этих двух испытаний станут известны десять призеров конкурса.

На заключительном конкурсном мероприятии "Влюбить в профессию" 1 октября десять лучших участников расскажут о том, как мотивировать молодых людей к выбору профессии педагога. По его результатам будет определен абсолютный победитель.

"В конкурсе участвуют лучшие педагогические работники страны, которые не только обмениваются опытом, но и аккумулируют знания для внедрения в образовательный процесс. Хочу отметить, что педагогам нашего региона есть чем поделиться с коллегами. Наша область – в десятке лучших в России по синхронизации системы среднего профессионального образования с экономикой региона. И победа Ивана Зарубина в прошлом году тому подтверждение. Мы можем сказать, что подготовка рабочих кадров настроена на запрос работодателей", – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Итоги Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" будут подведены 2 октября во время масштабного празднования Дня среднего профессионального образования, проводимого в соответствии с Указом президента России Владимира Путина с 2022 года. В нем примут участие Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, представители правительства РФ, Государственной думы, педагогического сообщества.

В преддверии 2 октября для гостей Тюменской области будет организована деловая программа Дня среднего профессионального образования, в рамках которой пройдут панельные дискуссии, мастер-классы, круглые столы, встречи с экспертами системы СПО из регионов России. Темами деловой программы станут участие педагогов в конкурсном движении и возможности профессионального развития, инструменты повышения квалификации, предоставляемые федеральным проектом "Профессионалитет", сотрудничество образовательных организаций СПО и работодателей в направлении подготовки высококвалифицированных кадров для профессий будущего. В рамках мероприятий пройдут Форум руководителей профессиональных образовательных организаций Уральского федерального округа и образовательный марафон Российского общества "Знание".

Культурная программа, посвященная празднованию Дня среднего профессионального образования, будет включать в себя региональный фестиваль педагогов, наставников и педагогических династий системы СПО "Дело мастера боится". Участники посетят современные производственные площадки региона, побывают на обзорных экскурсиях по Тюмени и Тобольску.

Подробная информация о финальном этапе конкурса размещена на официальных ресурсах Министерства просвещения Российской Федерации, конкурса "Мастер года" и на сайте Института развития профессионального образования.

24 сентября в 11 часов в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная финалу Всероссийского конкурса "Мастер года" и мероприятиям в рамках Дня среднего профессионального образования.

Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе пресс-центра ТАСС во "ВКонтакте". Адрес: Москва, Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж.

Аккредитация проводится до 15 часов 23 сентября.

Для аккредитации необходимо прислать по адресу press-center@tass.ru с корпоративной почты письмо на бланке СМИ с указанием ФИО, должности, актуальных контактов журналиста. Вход только для представителей СМИ по предварительной аккредитации при наличии паспорта и редакционного удостоверения.

Всероссийский конкурс среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" проводится с 2021 года и является площадкой для популяризации передовых идей в области образования, изучения и внедрения наиболее перспективных педагогических практик, а также для повышения престижа педагогических профессий. Организаторы конкурса "Мастер года" – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования. В 2024 году в число организаторов входит также правительство Тюменской области. Федеральный оператор конкурса – Институт развития профессионального образования.