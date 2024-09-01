Финалисты "Мастера года" проведут открытые уроки в Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытые уроки от финалистов всероссийского конкурса "Мастер года" пройдут на площадках Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса. Их проведут 18 специалистов из Кабардино-Балкарской Республики, Чукотского АО, Республики Тыва, Красноярского край, Оренбургской области и других регионов.

"Подготовка будет проводиться по шести укрупненным группам специальностей и одиннадцати направлениям. Основная группа — техника и технологии наземного транспорта. Это организация перевозок и управления на транспорте, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, машинист локомотива, судовождение", — рассказал заместитель директора по учебно-производственной работе Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса Николай Борзенко.

Для открытых уроков задействуют мастерские кузовного ремонта, мастерскую по ремонту и обслуживанию автомобилей, агрегатную мастерскую и мастерскую для токарных работ на станках с ЧПУ.

"В мастерской мы проводим учебную практику, работаем на токарных станках с числовым программным управлением, — рассказывает преподаватель колледжа Алексей Катайцев. — Дальнейшая профессия — токарь или оператор станков с ЧПУ. Если квалификация позволит, будет достаточно интересно, то можно подняться до наладчика станков. Это сейчас достаточно восприимчивая профессия, рабочие требуются, платят им хорошо. Дальнейшее развитие есть, если пойти в высшее учебное заведение: мастер цеха, технолог".

По словам Николая Борзенко, с финалистами "Мастера года" колледж тесно взаимодействует, все площадки оборудуют с учетом их требований. Участники смогут ознакомиться с оснащением площадок 28 сентября.

"Наша задача — принять участников и создать для них благоприятные условия, которые позволят им провести открытые уроки на высоком уровне и показать свое мастерство", — отмечает Николай Борзенко.

Участниками открытых уроков "Мастера года" станут и студенты Тюменского колледжа транспортных технологий. Направления подготовки в этом учебном заведении связаны со всеми видами транспорта: автомобильного, железнодорожного, водного, частично — воздушного. Рабочие специальности, которым обучают в колледжи, востребованы среди абитуриентов Тюменской области и соседних регионов. В эту приемную кампанию конкурс на таких направлениях, как мастер по ремонту автомобилей, техническое обслуживание, IT-технологии достигал 20 человек на место.

Третий год на автоэлектрика в колледже транспортных технологий и сервиса обучается тюменка Милалика. Девушка выбрала эту специальность, потому что ей с детства нравилось чинить машины вместе с отцом.

"Да и тем более специальность очень востребованная, сейчас набирает обороты. Планирую работать по специальности, мне очень нравятся пары и практика. Ничего трудного для меня на учебе нет, всё интересно", — рассказала девушка.

Вера Коршунова