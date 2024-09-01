Преподавателю из Приморского края понравился Тобольск

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Преподаватель Автомобильно-технического колледжа Уссурийска Татьяна Боголюбова восхищена Тобольском. На конкурсе "Мастер года" она представляет Приморский край.

"На тюменской земле я в первый раз, впечатлена вашими красотами, гостеприимством, восхищена вашими реками. Тобольск - невероятный, он с историей и это чувствуется: мощь кремля, мощь колокола, ваша смотровая площадка на виды города, на реку Тобол. Это впечатляет, незабываемые ощущения. Я очень рада, что здесь оказалась", - поделилась Татьяна Боголюбова.

В Абалаке конкурсантам показывали места, где снимали фильм "По-щучьему велению", провели для гостей исторический квест.

"Атмосфера, которую ребята в этнопарке создали, – невероятнейшая. Это очень здорово, что у вас есть на тюменской земле своя история, вы ее поддерживаете", - сказала она.

Татьяна Боголюбова поделилась первыми эмоциями от конкурса. "У меня это отложенный старт с мая. Конечно, мы с нетерпением ждали этого приезда, с трепетом ждем, когда будет начало конкурса. Все испытания волнительны, пусть мы профессионалы, но мы, как студенты, сейчас себя ощутили и, конечно же, это волнения и переживания, но в тоже время, это ощущение невероятного чуда, поэтому я очень рада, и, как мне сказали коллеги, я не буду уже той, какой я была вчера, и это очень здорово", - поделилась эмоциями участница.