Финал IV Всероссийского конкурса "Мастер года" стартовал в Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Далее в сюжете В Тюменской области прошло торжественное открытие финала всероссийского конкурса мастеров СПО

Торжественная церемония открытия финала IV Всероссийского конкурса "Мастер года" началась в Тюмени, в ДК "Нефтяник".

"Когда все регионы у нас в гостях, мы очень рады. Тюменская область – земля больших людей, это наш девиз. Это не высокие слова, а внутреннее убеждение всех жителей региона. Мы умеем передавать следующим поколениям ценность созидательного труда. Нам дорог каждый мастер своего дела", – обратился к участникам и гостям конкурса заместитель губернатора Алексей Райдер.