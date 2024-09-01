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Финал IV Всероссийского конкурса "Мастер года" стартовал в Тюмени

Общество, 20:30 28 сентября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Далее в сюжете В Тюменской области прошло торжественное открытие финала всероссийского конкурса мастеров СПО

Торжественная церемония открытия финала IV Всероссийского конкурса "Мастер года" началась в Тюмени, в ДК "Нефтяник".

"Когда все регионы у нас в гостях, мы очень рады. Тюменская область – земля больших людей, это наш девиз. Это не высокие слова, а внутреннее убеждение всех жителей региона. Мы умеем передавать следующим поколениям ценность созидательного труда. Нам дорог каждый мастер своего дела", – обратился к участникам и гостям конкурса заместитель губернатора Алексей Райдер.

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