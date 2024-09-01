В Тюменской области прошло торжественное открытие финала всероссийского конкурса мастеров СПО

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Финалисты конкурса «Мастер года» рассказали, за что влюбились в Тюмень

Торжественное открытие финала IV Всероссийского конкурса "Мастер года России – 2024" прошло во Дворце культуры "Нефтяник" 28 сентября. 89 представителей всех регионов России - 68 преподавателей и 21 мастер ПО встретились в Тюмени.

Финалистов от имени и по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора приветствовал заместитель Алексей Райдер.

"Поделюсь секретом - со времени основания "Мастера года" как самостоятельного конкурса под эгидой Министерства просвещения РФ для нас, тюменцев, было достаточно эстафеты флага. И мы с чувством гордости и за себя, и за всю систему профобразования этот флаг встречали, передавали. Но когда все флаги в гости к нам, и когда все регионы у нас в гостях, конечно, мы рады еще больше", - подчеркнул Райдер.

Финалисты "Мастера года" в течение четырех дней представят 53 специальности и профессии, в том числе редкие. Площадками для профессиональных состязаний станут пять тюменских колледжей и техникумов.

"В Тюмени собрались лучшие педагоги колледжей и техникумов из всех регионов страны. Сегодня мы видим, как растет интерес к среднему профессиональному образованию среди молодежи. И это происходит в том числе благодаря профессионалам своего дела – педагогам и мастерам производственного обучения, которые делятся современными наработками и практическими навыками со студентами, готовят для страны будущие кадры", – заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

В торжественной обстановке на сцене произошла передача флага от победителя конкурса 2021 года из Свердловской области победителю 2023 года из Тюменской области - преподавателю специальности "Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения" Тюменского колледжа строительной индустрии и городского хозяйства Ивану Зарубину.

"Достоянием и наследием конкурса для всех участников станет богатство нового опыта и общения. Желаем всем бескомпромиссной борьбы, безукоризненной и чистой победы", - сказал Алексей Райдер.

Зрители познакомились с каждым финалистом. Они по очереди поднимались на сцену. Представители некоторых республик, таких, как Удмуртия, Татарстан, Калмыкия, Тыва вышли в национальных костюмах. Каждому участнику финала вручили символичных кукол - Мастеряш. Творческие коллективы подготовили праздничный концерт.

Финалисты до начала торжества признались в интервью корреспонденту "Тюменской линии", что влюбились в Тюмень благодаря радушному приему, теплой, солнечной погоде и изысканным блюдам, особенно отметили оленину и морошку.

Напомним, Тюменскую область в финале профессионального состязания представляет преподаватель Тобольского многопрофильного техникума Андрей Томилов. Премьера гимна мастеров состоялась на тюменской сцене.

Финал продолжится до 2 октября. Он организован при поддержке Министерства просвещения РФ, правительства Тюменской области.

Анжела Лебедева