  • 28 сентября 202428.09.2024суббота
  • USD92,7126
    EUR103,4694
  • В Тюмени 12..14 С 1 м/с ветер юго-западный

В Тюменской области прошло торжественное открытие финала всероссийского конкурса мастеров СПО

Общество, 21:30 28 сентября 2024

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Финалисты конкурса «Мастер года» рассказали, за что влюбились в Тюмень

Торжественное открытие финала IV Всероссийского конкурса "Мастер года России – 2024" прошло во Дворце культуры "Нефтяник" 28 сентября. 89 представителей всех регионов России - 68 преподавателей и 21 мастер ПО встретились в Тюмени.

Финалистов от имени и по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора приветствовал заместитель Алексей Райдер.

"Поделюсь секретом - со времени основания "Мастера года" как самостоятельного конкурса под эгидой Министерства просвещения РФ для нас, тюменцев, было достаточно эстафеты флага. И мы с чувством гордости и за себя, и за всю систему профобразования этот флаг встречали, передавали. Но когда все флаги в гости к нам, и когда все регионы у нас в гостях, конечно, мы рады еще больше", - подчеркнул Райдер.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Финалисты "Мастера года" в течение четырех дней представят 53 специальности и профессии, в том числе редкие. Площадками для профессиональных состязаний станут пять тюменских колледжей и техникумов.

"В Тюмени собрались лучшие педагоги колледжей и техникумов из всех регионов страны. Сегодня мы видим, как растет интерес к среднему профессиональному образованию среди молодежи. И это происходит в том числе благодаря профессионалам своего дела – педагогам и мастерам производственного обучения, которые делятся современными наработками и практическими навыками со студентами, готовят для страны будущие кадры", – заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

В торжественной обстановке на сцене произошла передача флага от победителя конкурса 2021 года из Свердловской области победителю 2023 года из Тюменской области - преподавателю специальности "Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения" Тюменского колледжа строительной индустрии и городского хозяйства Ивану Зарубину.

"Достоянием и наследием конкурса для всех участников станет богатство нового опыта и общения. Желаем всем бескомпромиссной борьбы, безукоризненной и чистой победы", - сказал Алексей Райдер.

Зрители познакомились с каждым финалистом. Они по очереди поднимались на сцену. Представители некоторых республик, таких, как Удмуртия, Татарстан, Калмыкия, Тыва вышли в национальных костюмах. Каждому участнику финала вручили символичных кукол - Мастеряш. Творческие коллективы подготовили праздничный концерт.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Финалисты до начала торжества признались в интервью корреспонденту "Тюменской линии", что влюбились в Тюмень благодаря радушному приему, теплой, солнечной погоде и изысканным блюдам, особенно отметили оленину и морошку.

Напомним, Тюменскую область в финале профессионального состязания представляет преподаватель Тобольского многопрофильного техникума Андрей Томилов. Премьера гимна мастеров состоялась на тюменской сцене.

Финал продолжится до 2 октября. Он организован при поддержке Министерства просвещения РФ, правительства Тюменской области.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Всероссийский конкурс , Мастер года , среднее специальное образование

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:13 28.09.2024Финалисты конкурса "Мастер года" рассказали, за что влюбились в Тюмень
21:30 28.09.2024В Тюменской области прошло торжественное открытие финала всероссийского конкурса мастеров СПО
20:39 28.09.2024Медиатренинги для школьников прошли в Исетском районе
20:30 28.09.2024 Финал IV Всероссийского конкурса "Мастер года" стартовал в Тюмени