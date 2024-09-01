Финалисты конкурса "Мастер года" рассказали, за что влюбились в Тюмень

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

89 финалистов IV Всероссийского конкурса "Мастер года" встретились в Тюменской области. Возраст преподавателей и мастеров – от 21 года до 70 лет. Профессиональное состязание – это возможность показать свои навыки, умения, обменяться опытом и узнать много нового о регионе.

Преподаватель специальности "Сестринское дело" колледжа Подмосковья Светослав Масанин в профессии пять лет. В финал вышел среди 200 конкурсантов Московской области.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Мое педагогическое кредо – относится к студентам, как к детям, бескорыстно, с любовью давать все, что я знаю. Я не просто педагог, а педагог-практик, работаю в больнице, и все свои знания передаю им. Для финала я заготовил свои фишечки, у нас очень интересный урок будет - первичная хирургическая обработка раны, тема актуальная", - сказал Светослав.

Тюмень порадовала финалиста погодой и радушием. "Все близко по душе, по сердцу. Из того, что мне сильно понравилось – оленина и морошка – я ее очень сильно люблю", - отметил он.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Ринат Ассадулин преподает компетенцию "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей" в Ульяновском авиационном колледже восемь лет. Среди его студентов есть множество чемпионов профконкурсов.

"Я получаю удовольствие, когда работа – это хобби, тогда она приносит радость. В финале покажу весь потенциал. От Тюмени только самые положительные впечатления, погода прекрасная. Где-то сверху загадали: все регионы приехали, нужна погода для того, чтобы все насладились Тюменью. Нам еще обещают обзорную экскурсию по городу, очень ждем", - поделился Ринат.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Михаил Гузнов после окончания Смоленского техникума железнодорожного транспорта, связи и сервиса пошел в аспирантуру и стал мастером производственного обучения. В финале конкурса "Мастер года" молодой человек намерен показать весь свой профессионализм.

"За меня болеет вся Смоленская область, надеюсь, не подведу. Тюмень производит положительные впечатления. Начиная от трапа самолета, организация на высочайшем уровне. И с погодой нам повезло", - считает Михаил.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Преподаватель специальных дисциплин Казанского энергетического колледжа Наталья Гараева дает студентам знания по спецмодулю и по стандартизации, метрологии, сертификации и материаловедению. В профессии 15 лет.

"Помимо своей профессиональной деятельности я национальный эксперт чемпионата "Абилимпикс" по компетенции "Электромонтаж". Первый раз участвовала в конкурсе и попала в финал сразу. Было неожиданно, но такая возможность бывает крайне редко, поэтому я кайфую. У вас красивый, замечательный город и очень гостеприимный", - подчеркнула Наталья.

Напомним, торжественное открытие финала IV Всероссийского конкурса педагогов среднего профессионального образования "Мастер года России – 2024" прошло во Дворце культуры "Нефтяник" 28 сентября. 68 преподавателей и 21 мастер ПО встретились в Тюмени. Имя победителя станет известно 2 октября.

Анжела Лебедева