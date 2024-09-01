Финалисты Всероссийского конкурса "Мастер года" приступили к решению педагогических кейсов

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

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Конкурс образовательных кейсов среди финалистов IV Всероссийского конкурса педагогов среднего профессионального образования начался в Тюменском технопарке 29 сентября. 89 финалистов разбили на команды. Им предстоит за три часа представить решение педагогических задач.

"Конкурс образовательных кейсов рассчитан на командную работу. Они решат педагогические задачи в своей команде, но оцениваться будет вклад каждого. Основные параметры: умение работать в команде, ориентирование в педагогике и психологии. Оценивают кейсы наши выпускники прошлого года, педагоги, психологи, специалисты в области воспитательной работы. В этом конкурсном испытании максимальное количество баллов на участника — 30", - рассказал начальник управления мероприятий и спецпроектов Института развития профессионального образования (ИРПО) оператора конкурса Виталий Фединский.

Института развития профессионального образования второй год работает над программой конкурса. При этом методику педагогических кейсов разрабатывал один из институтов развития образования.

Все участники пройдут в следующий этап — открытый урок. По его итогам максимальное количество составит 60 баллов. По сумме заработанных баллов эксперты определят десятку сильнейших педагогов.

"Нам интересно заниматься этим конкурсом, потому что мы работаем с лучшими людьми страны. Желаю всем дойти до итога. Были прецеденты, что не все доходят, не выдерживают психологически, все-таки такой уровень. Они здесь представляют не себя, не свой колледж, а систему среднего профессионального образования всего региона. Это большая ответственность", - подчеркнул Виталий Фединский.

68 преподавателей и 21 мастер производственного обучения участвуют в финале конкурса "Мастер года-2024". Они представляют 53 специальности.

Конкурсные испытания продолжатся до 2 октября.

Финал конкурса проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и правительства Тюменской области.

Анжела Лебедева