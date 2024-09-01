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Финалисты Всероссийского конкурса "Мастер года" приступили к решению педагогических кейсов

Общество, 10:49 29 сентября 2024

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

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Конкурс образовательных кейсов среди финалистов IV Всероссийского конкурса педагогов среднего профессионального образования начался в Тюменском технопарке 29 сентября. 89 финалистов разбили на команды. Им предстоит за три часа представить решение педагогических задач.

"Конкурс образовательных кейсов рассчитан на командную работу. Они решат педагогические задачи в своей команде, но оцениваться будет вклад каждого. Основные параметры: умение работать в команде, ориентирование в педагогике и психологии. Оценивают кейсы наши выпускники прошлого года, педагоги, психологи, специалисты в области воспитательной работы. В этом конкурсном испытании максимальное количество баллов на участника — 30", - рассказал начальник управления мероприятий и спецпроектов Института развития профессионального образования (ИРПО) оператора конкурса Виталий Фединский.

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Института развития профессионального образования второй год работает над программой конкурса. При этом методику педагогических кейсов разрабатывал один из институтов развития образования.

Все участники пройдут в следующий этап — открытый урок. По его итогам максимальное количество составит 60 баллов. По сумме заработанных баллов эксперты определят десятку сильнейших педагогов.

"Нам интересно заниматься этим конкурсом, потому что мы работаем с лучшими людьми страны. Желаю всем дойти до итога. Были прецеденты, что не все доходят, не выдерживают психологически, все-таки такой уровень. Они здесь представляют не себя, не свой колледж, а систему среднего профессионального образования всего региона. Это большая ответственность", - подчеркнул Виталий Фединский.

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68 преподавателей и 21 мастер производственного обучения участвуют в финале конкурса "Мастер года-2024". Они представляют 53 специальности.

Конкурсные испытания продолжатся до 2 октября.

Финал конкурса проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и правительства Тюменской области.

Анжела Лебедева

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# СПО , среднее специальное образование

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