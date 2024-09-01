Опыт работы учебно-производственных комплексов в колледжах УФО обсудили на форуме в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Становление учебно-производственных комплексов при колледжах и техникумах обсудили на форуме Союза директоров УфО в Тюмени. Презентация успешных практик учреждений состоялась в рамках деловой программы конкурса "Мастер года – 2024" в Тюменском технопарке 29 сентября.

Опытом в треке, посвященном работе учебно-производственных комплексов, поделились руководители образовательных организаций Тюменской и Курганской областей.

Директор Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Тамара Шпак отметила, что сейчас комплекс учебного заведения включает участки лесного хозяйства, деревообрабатывающего производства и общественного питания. Уникальное направление работы на базе колледжа – агентство сурдоперевода, в котором трудоустроено десять студентов. Еще один проект колледжа – коворкинг по деревообработке с услугами по аренде рабочих мест, инструментов, консультациями мастеров.

"Синхронизация образовательно-производственного центра с расширением направлений деятельности учебно-производственного комплекса позволяет не только обеспечить улучшение качества подготовки студентов на реальном производстве в рамках реализации технологий "Профессионалитета", но и создает предпосылки для обеспечения окупаемости вложений, мультипилкации эффекта государственных и частных инвестиций благодаря многоцелевому использованию созданной инфраструктуры", — отметила Тамара Шпак.

Одно из направлений УПК Курганского государственного колледжа – производство и монтаж окон ПВХ. Заместитель директора по научно-методической работе образовательного учреждения Наталья Балкова отметила, что учащиеся также заняты в столярно-плотничных работах, производстве мебели и строительно-отделочных работах, это позволяет осуществлять ремонт учебных кабинетов под ключ собственными силами. Есть у этих производств и сторонние заказчики.

"Если говорить о перспективах, в этом году мы запускаем УПК по хлебопечению, в столовой колледжа уже трудоустроено два студента. Столовая очень хорошая, пользуется популярностью не только у учащихся и преподавателей, но и у жителей поселка Энергетики. На 2025 год есть планы запустить цветоводство, собственная оранжерея у нас есть", — отметила Наталья Балкова.

Об опыте создания УПК в Мишкинском профессионально-педагогическом колледже рассказал директор учреждения Дмитрий Андреюк. В колледже есть две специальности сельскохозяйственной направленности, там был запущен проект "Экохлеб от поля до прилавков".

"Мы занимаемся выращиванием зерновых, две с половиной ставки заняты нашими студентами. Позже приняли решение заниматься переработкой и заключили договоры с частными мельницами. Нужно было найти определенный рынок сбыта. Когда мы посчитали, что выпекать хлеб в рамках учебного процесса и реализовывать через свои столовые это еще интереснее в финансовом плане, тогда УПК заработал так, как надо", — рассказал Дмитрий Андреюк.

В Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса в рамках УПК действует восемь цехов: поварское дело, ресторанный сервис, кондитерское дело, технологии моды, студия дизайна и интерьера, графический дизайн, эстетическая косметология, маркетинг и продвижение, а также семь программ, в числе которых 3D-моделирование в кондитерском искусстве, фьюжн-бариста, пиццмейкер и другие.

"У нас есть магазин, где реализуется данная продукция, всегда свежая. С внешним контуром работаем по заявке работодателя. Мы получаем много заказов и очень оперативно умеем их отрабатывать, практически как на производстве", — поделилась директор Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса Марина Галанина.

Финал Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" проходит с Тюмени в 28 сентября по 2 октября. Помимо конкурсных испытаний для участников и гостей конкурса подготовлена насыщенная деловая и культурно-образовательная программа.

Влада Нерадовская