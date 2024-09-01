Инновационный и творческий подход использовали финалисты "Мастера года" при решении образовательных кейсов

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

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Инновационный и творческий подход представили финалисты IV Всероссийского конкурса педагогов среднего профессионального образования во время решения педагогических кейсов в Тюменском технопарке 29 сентября. 15 команд по шесть человек в каждой за три часа изучили задачу, нашли пути ее решения и защитили.

Эксперты оценивали решения кейсов по критериям: применение инновационных педагогических практик, оригинальность и креативность решений, умение работать в команде, знание нормативных документов.

Один из них - преподаватель медицинского колледжа Республики Удмуртия Елена Городилова. На конкурсе в 2023 году она вошла в десятку лучших мастеров и получила приглашение в состав экспертов "Мастера года-2024".

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Я эксперт в 11 группе, все преподаватели талантливые, предлагают свои решения. Они действуют как настоящая команда, дают возможность высказаться каждому конкурсанту, никто не перетягивает одеяло на себя. Ситуация для них взята из реальной жизни — неблагополучный студент, который некорректно выражается в адрес преподавателя, тем самым настраивает против преподавателя всю группу. В моей педагогической деятельности такой ситуации ни разу не было. При решении любых сложных вопросов я встаю на позицию студента. Они классные, я очень люблю свою работу", - сказала Елена Городилова.

Преподаватель Псковского политехнического колледжа по сварочным технологиям Александр Сойма, взявший в 11-й команде на себя роль хулигана-сварщика, отметил, что участники сработали продуктивно. Решить кейс помог инновационный подход федеральных программ "Амбассадоры" и "Профессионалитет". И навыки актерского мастерства.

"Вспомнил школьные годы сразу, честно говоря, если бы я так поступил тогда, жалел бы сейчас. В моей практике ситуации бывают разные, но мы всегда стараемся решать самостоятельно, не выходим на административный уровень", - подчеркнул Александр Сойма.

Кейс о межличностном конфликте студентов разбирала команда № 3. Преподаватель Сыктывкарского лесопромышленного техникума Александр Лобанов в профессии пять лет.

"Между студентами — парнем и девушкой — конфликт перерос в такую стадию, что его участками стали администрация колледжа, педагоги и родители. Мы выявили проблемные места — это недоработки отдельных служб. Родители не до конца были вовлечены в этот конфликт. Мы начали распутывать его. Рекомендовали родителям плотнее общаться с администрацией. Детям — проработать ситуацию с психологом, социальными службами. Остальным участникам — повысить профессиональные компетенции", - рассказал Александр Лобанов.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Максимальное количество баллов по итогам решения образовательных кейсов — 30. Во втором этапе финала — открытый урок — 60 баллов. Из 89 финалистов определят десятку сильнейших по сумме сложений конкурсных баллов. Итоги конкурса подведут 2 октября.

Финал конкурса проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и правительства Тюменской области.

Анжела Лебедева