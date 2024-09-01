Лучшие практики на производстве представили в рамках конкурса "Мастер года" в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Круглый стол "Фабрика проектов: опыт успешных проектов и лучших практик на производстве" прошел в рамках Всероссийского конкурса "Мастер года" в Тюменском технопарке 29 сентября. Директора учреждений СПО поделились, как реализуют федеральный проект "Профессионалитет" в своих регионах.

О своем опыте рассказали представители Тульской, Белгородской, Иркутской и других областей.

"Наш проект в рамках топливно-энергетического кластера признан лучшим в России. Его суть в том, что он связан с деятельностью работодателя. В данном случае это группа компаний "ЕвроСибЭнерго", куда входит более 30 предприятий. Они заинтересованы в кадрах, которых обучают в нашем колледже. Сотрудники тесно вплетены в образовательный процесс, а студенты большое количество часов проводят на производстве. После второго курса их трудоустраивают, а если, например, мужчины уходят в армию, то за ними остается рабочее место и они после того, как отдали долг Родине, могут вернуться", – подчеркнула проректор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской области "Институт развития образования Иркутской области" Светлана Малых.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Также коллеги поделились информацией о карьерной карте выпускника обучающегося, созданной в рамках федерального проекта "Профессионалитет", дуальном обучении, стажировке преподавателей на производственных площадках, производственной практике с последующим трудоустройством и многом другом.

"У нас несколько лет реализуется проект по перезагрузке системы среднего профессионального образования. Она происходит путем консолидации усилий между реальным сектором экономики, конкретными отраслевыми предприятиями, курированием отраслевых органов исполнительной власти и подготовки кадров. Для студентов особо ничего не изменилось. Они как учились, например, в железнодорожном техникуме, так и учатся. А вот опорным работодателем там становятся конкретный представитель АО РЖД. Он интересуется образовательными программами, составляет их вместе с методистами, предоставляет стипендии ребятам", - отметила директор департамента СПО, подготовки и развития педагогических управленческих кадров Министерства образования Тульской области Елена Маклина.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Напомним, 68 преподавателей и 21 мастер производственного обучения участвуют в финале конкурса "Мастер года-2024". Они представляют 53 специальности. Конкурсные испытания продолжатся до 2 октября.

Финал проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и правительства Тюменской области.

Виктория Макарова