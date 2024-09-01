Семья из Тюмени поделилась опытом наставничества в движении "Абилимпикс"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Тюменская семья поделилась своим опытом в рамках круглого стола "Наставничество в движении "Абилимпикс": роль семьи, экспертов и участников" на IV Всероссийском конкурсе педагогов среднего профессионального образования в Тюменском технопарке 29 сентября.

Семья Бизиных из Тюмени Иван, Мария, Алексей и Александр рассказали о своем пути в "Абилимпиксе". По словам мамы, оба сына имеют ограничения по здоровью. В свое время семью пригласили в движение "Абилимпикс" и дети при поддержке родителей в течение нескольких лет участвуют в проводимых конкурсах.

"Наши ребята участвуют в региональном и национальном этапах чемпионата. Это был долгий путь, но самое главное – это желание самих участников, помощь педагогов-наставников и поддержка семьи", - поделилась секретом успеха Мария Бизина.

Глава семьи Иван добавил, что в детстве сыновья попробовали себя в разных видах деятельности: от художественной школы до спортивных кружков.

"Позже пошли на курсы профессиональной опережающей подготовки – попробовали себя в качестве поваров и кондитеров, освоили искусство карвинга. Там сыновей заметили педагоги, да и самим мальчикам эти занятия пришлись по душе. Дальше совершенствовались именно в этих направлениях", - рассказал Иван Бизин.

Он добавил, что ключевой момент – найти то, что нравится самому ребенку, тогда он сам будет стараться, совершенствоваться и максимально хорошо выполнять задания.

По словам старшего сына, студента-третьекурсника факультета биоинженерии и биоинформатики Тюменского госуниверситета Алексея, результатом всех прилагаемых усилий становится победа.

"Это наша общая радость за достижения и гордость, за результат, а также желание не останавливаться на достигнутом и идти дальше, - подчеркнул молодой человек.

Младший сын – гимназист, ученик математического класса гимназии № 16, собирается в дальнейшем выбрать инженерную специальность.

Мария Бизина рассказала, что "Абилимпикс помог ребятам расширить круг умений и компетенций. "Кроме того, оба сына теперь прекрасно готовят и умеют красиво подать любое блюдо", - подытожила она.

По словам руководителя ресурсного учебно-методического центра ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и социальных технологий" Ирины Васильевой, Тюменская область погружена в инклюзивное профессиональное образование с 2016 года. Является региональным центром обучения экспертов "Абилимпикс".

В инклюзивное профессиональное образование вовлечены все 14 профессионально-образовательных организаций региона, в том числе Всероссийское общество инвалидов.

"Выросла востребованность среднего профобразования среди людей с инвалидностью в Тюменской области. Это показатель высокой степени доверия родителей, уважения к преподавателям и наставникам, и получение ребятами должного внимания на образовательных площадках. Наша задача – создать равные условия для обучающихся с разными потребностями", - подчеркнула Ирина Васильева.

Добавим, 68 преподавателей и 21 мастер производственного обучения участвуют в финале конкурса "Мастер года-2024". Они представляют 53 специальности.

Инна Кондрашкина, Александр Лабыкин