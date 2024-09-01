Реализацию федерального проекта "Профессионалитет" обсудили на форуме в Тюмени

| Фото: пресс-центр "Мастера года РФ" 2024 | Фото: пресс-центр "Мастера года РФ" 2024

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Реализацию федерального проекта "Профессионалитет" и лучшие кейсы обсудили руководители колледжей и техникумов в Тюмени. Форум Союза директоров Уральского федерального округа состоялся 29 сентября в рамках Всероссийского конкурса "Мастер года – 2024".

"Профессионалитет" – это совокупность самых успешных практик, которая собрана в единую модель и сейчас масштабируется на всю страну. Эта новая механика объединения в отраслевой совет для выработки и реализации совместных решений по подготовке кадров", - подчеркнула модератор встречи, президент Союза директоров организаций СПО России, советник Министра просвещения РФ Наталия Золотарева.

Открыла заседание директор департамента образования и науки Тюменской области Вероника Ефремова. Она отметила, что вклад системы СПО в диверсификацию экономики очень значителен.

"Все говорят о том, насколько важна эта ступень, это даже не ступень, а жизнь для огромного количества людей, взрослых и молодых. И именно этот уровень образования демонстрирует возможности диверсификации экономик регионов быстро, чего и требует от нас президент", - обозначила Вероника Ефремова.

Вице-президент Союза директоров средних специальных учебных заведений России, куратор по Уральскому федеральному округу Владимир Вертиль уточнил, что в России создано 370 кластеров, но их количество со временем увеличится.

"В Уральском федеральном округе действует 31 кластер, к 2025 году ожидается создание ещё семи", - привел данные эксперт.

В рамках проекта "Профессионалитет" в Тюменской области создано 3 кластера по отраслям: "Машиностроение", "Транспортная отрасль", "Клиническая и профилактическая медицина". По отрасли "Клиническая и профилактическая медицина" с 2023 года действует кластер на базе "Тобольского медицинского колледжа имени Володи Солдатова", по отрасли "Транспортная отрасль" с 2024 года - кластер на базе "Тюменского колледжа производственных и социальных технологий", по отрасли "Машиностроение" с 2024 года - кластер на базе "Тюменского индустриального университета".

Представители Союза директоров УрФО связывают перспективы развития системы СПО в рамках "Профессионалитета" с новым национальным проектом "Кадры". В первую очередь, речь идет о разработанной системе профессионального воспитания. Благодаря ей поддерживается престиж рабочих специальностей, сложился огромный опыт работы с работодателями в части корректировки, актуализации всех образовательных программ.

Союзу директоров системы среднего профессионального образования России 26 лет. По итогам форума в Тюмени будет составлена резолюция. Кроме того, на форуме приняли новую редакцию устава Союза.

Оксана Корнеенкова