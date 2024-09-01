Наставничество и педагогику будущего обсудили в рамках конкурса "Мастер года" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наставничество, педагогику настоящего и будущего в сфере СПО обсудили на пленарном заседании "Учиться, чтобы учить!" в Тюмени. Встреча прошла в Тюменском технопарке 29 сентября в рамках Всероссийского конкурса "Мастер года". В роли модератора выступил научный руководитель экспертно-аналитического центра "Научно-образовательная политика" Евгений Сжёнов.

Как отметила в своем выступлении директор департамента образования и науки Тюменской области Вероника Ефремова, любой преподаватель системы профессионального обучения является наставником.

"Наставник и педагог – разные ли это позиции в СПО? Кто может быть наставником? Есть ли у него возрастные ограничения? Конечно, дискутируем об этом с нашими коллегами на тех или иных площадках, размышляем, каким уровнем и набором компетенций должен обязательно обладать преподаватель СПО. Наше мнение: любой педагог системы – наставник априори. Иначе ему незачем входить в наши разновозрастные студенческие группы, находящиеся на одной образовательной площадке. С другой стороны, он должен быть безусловен в смысле предметной компетенции", – сказала Ефремова.

Президент Союза директоров организаций СПО России, советник Министра просвещения РФ Наталия Золотарева подчеркнула, что современный педагог профобразования, с одной стороны, мастер своего дела, глубоко погружённый в содержание своего предмета и профессиональный контекст. С другой – он понимает молодежные тенденции и готов общаться на языке, который доступен для выхода на необходимый результат.

"Педагоги прошлого века – это фундаментальность, структурность, владение методиками. Современный мастер – это динамика, готовность к быстрой переборке содержания образования и выходить на новые форматы", – высказала мнение Наталия Золотарева.

Наставничество всегда будет популярно и востребовано. Нужно привлекать наставников из сектора экономики и предприятий, считает директор Центра знаний "Машук", замдиректора Российского общества "Знание" Антон Сериков. По его словам, наставничестве в сфере СПО - ключевая фигура. Важно, чтобы учащиеся заходили в те самые цеха, предприятия, где работают их потенциальные работодатели.

"Чем больше будут привлекать к наставничеству представителей отраслей, тем эффективнее станет процесс обучения. Другая сторона – наставничеству нужно учить. Недостаточно просто хорошо знать станок, быть профессионалом в своём деле. Наставник должен обладать компетенциями и педагогическими навыками. Для этого существует система повышения квалификации, корпоративных университетов, центр знаний "Машук", – подытожил он.

Продолжая разговор об СПО, Евгений Сженов напомнил, что в августе 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что важно в будущем построить бесшовную систему обучения, связав среднее профессиональное и высшее образование. Своим мнение в этом вопросе поделилась директор колледжа искусственного интеллекта, креативного мышления и мастерства ТюмГУ Ольга Кузьменко.

"ТюмГУ не мог остаться в стороне по подготовке востребованных кадров в СПО. Поэтому в августе решением ученого совета создали колледж искусственного интеллекта, креативного мышления и мастерства. Мы осознанно подошли к названию, стратегии развития, образовательным программам, которые планируются к старту в 2025-2026 учебном году", – сказала она.

В колледже начнут с четырех образовательных программ: "Обеспечение информационной безопасности", "Анимация, анимационное кино", "Преподавание в начальных классах", "Юриспруденция".

"Ставим перед собой амбициозную задачу сформировать новую образовательную модель бесшовного перехода из программ колледжа искусственного интеллекта в программы школы Тюменского государственного университета", – заключила Ольга Кузьменко.

Напомним, в финале конкурса "Мастер года-2024" участвуют 68 преподавателей и 21 мастер производственного обучения. Они представляют 53 специальности. Конкурсные испытания продолжатся до 2 октября.

Финал проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и правительства Тюменской области.

Инна Пахомова