Служебная овчарка стала специальным гостем открытого урока преподавателя из Чукотского автономного округа
Преподаватель спецдисциплин по специальности "Ветеринария" Чукотского полярного техникума Виктор Онюховский рассказал о применении методов клинического исследования животных на открытом уроке в Тюмени. Занятие прошло в рамках IV Всероссийского конкурса педагогов среднего профессионального образования в Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса 30 сентября.
В Тюмень преподаватель привез с собой "Гаф Гафыча" - мягкий манекен собаки со скелетом из проволоки. На занятиях его используют как тренажер - делают перевязки на лапах. Чтобы закрепить полученные навыки, на открытый урок пригласили особого гостя - дрессированную овчарку по кличке Грей, которая служит в УФСИН.
Своим занятием Виктор Онюховский остался доволен. Отметил, что на урок пришли активные, доброжелательные студенты. "Сделал все зависящее от себя, чтобы урок прошел на должном уровне. Судейство высказало свое мнение, я во многом с ними согласен. Есть недочеты, но они не критичны", – заключил он.
Назвали занятие интересным и студенты. По их словам, было полезно посмотреть применение методов исследования как на манекене, так и на живой собаке.
Преподавателем 30-летний Виктор Онюховский работает четыре года. Перешел в эту сферу из ветеринарии: ранее трудился в оленеводческом хозяйстве "Пионер" напротив острова Врангеля.
"У меня брат – учитель физкультуры, сестра – педагог младших классов. Работая на Чукотке ветеринаром, думал, что преподавание обойдет меня стороной. Но оказалось, что это - мое! Очень рад взаимодействовать с моими студентами. Горд за всех выпускников, которые вышли из дверей нашего учебного заведения. Ребят воспринимаю как своих детей, хотя своих двое – любви на всех хватает", – поделился конкурсант.
Инна Пахомова