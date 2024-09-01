Служебная овчарка стала специальным гостем открытого урока преподавателя из Чукотского автономного округа

| Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Преподаватель спецдисциплин по специальности "Ветеринария" Чукотского полярного техникума Виктор Онюховский рассказал о применении методов клинического исследования животных на открытом уроке в Тюмени. Занятие прошло в рамках IV Всероссийского конкурса педагогов среднего профессионального образования в Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса 30 сентября.

| Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

В Тюмень преподаватель привез с собой "Гаф Гафыча" - мягкий манекен собаки со скелетом из проволоки. На занятиях его используют как тренажер - делают перевязки на лапах. Чтобы закрепить полученные навыки, на открытый урок пригласили особого гостя - дрессированную овчарку по кличке Грей, которая служит в УФСИН.

| Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Своим занятием Виктор Онюховский остался доволен. Отметил, что на урок пришли активные, доброжелательные студенты. "Сделал все зависящее от себя, чтобы урок прошел на должном уровне. Судейство высказало свое мнение, я во многом с ними согласен. Есть недочеты, но они не критичны", – заключил он.

| Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Назвали занятие интересным и студенты. По их словам, было полезно посмотреть применение методов исследования как на манекене, так и на живой собаке.

Преподавателем 30-летний Виктор Онюховский работает четыре года. Перешел в эту сферу из ветеринарии: ранее трудился в оленеводческом хозяйстве "Пионер" напротив острова Врангеля.

"У меня брат – учитель физкультуры, сестра – педагог младших классов. Работая на Чукотке ветеринаром, думал, что преподавание обойдет меня стороной. Но оказалось, что это - мое! Очень рад взаимодействовать с моими студентами. Горд за всех выпускников, которые вышли из дверей нашего учебного заведения. Ребят воспринимаю как своих детей, хотя своих двое – любви на всех хватает", – поделился конкурсант.

Инна Пахомова