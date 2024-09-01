Финалисты конкурса "Мастер года" дают открытые уроки в тюменских колледжах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Открытые уроки проведут 89 финалистов IV Всероссийского конкурса "Мастер года-2024" на пяти площадках колледжей и техникумов Тюмени 30 сентября. Преподаватель специальных дисциплин Новокузнецкого торгово-экономического техникума Никита Журавлев познакомил студентов техникума строительной индустрии и городского хозяйства с холодильной установкой, которую используют при заливке искусственного льда.

"Вместе со студентами определили цели, они должны были освоить монтажные операции, изготовив недостающие элементы холодильного оборудования, которое используется на ледовых аренах. Без них не будет искусственного льда. Задачи – узнать, что такое холодильная установка, сделать операции по резке медной трубы и ее расширение, закрепить на практике. Сначала было волнительно, но потом все раскрепостились, и стало хорошо. Студенты довольны, им понравилось, боялись, что не получится, но не страшно, мы же только учимся", - сказал финалист.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Педагогический стаж Никиты Журавлева – пять лет. В профессию пришел случайно, но ни разу не пожалел. В финал в Кемеровской области попал из 50 конкурсантов.

Во время урока в техникуме применил разные формы обучения: в группе, индивидуально. Красной нитью протянул спортивную историю, мотивировав студентов на изучение, чтобы они поняли важность предмета и урока. Также использовал цифровые технологии, в том числе программу "Тренажер", благодаря ей студенты углубленно познакомились с холодильной установкой, функцией каждого элемента.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Организация конкурса в Тюменской области великолепная, все своевременно, налажено, если возникает какая-то проблема, быстро налаживается. Все очень хорошо, на пять баллов", - подчеркнул Никита Журавлев.

Уроки длятся 45 минут. В каждой аудитории организована видеотрансляция. Члены жюри оценивают конкурсантов по различным параметрам. После завершения урока проводят рефлексию, задают дополнительные вопросы.

Максимальное количество баллов за открытый урок – 60. Итоги финала подведут 2 октября.

Анжела Лебедева