Навыки сборки БПЛА отработали тюменские студенты на уроке финалиста "Мастера года"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

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Навыки пилотирования и сборки воздушного судна отработали студенты Тюменского колледжа цифровых и педагогических технологий на открытом уроке финалиста конкурса "Мастер года" Антона Застрялина.

Урок на тему "Устройство и процесс эксплуатации БПЛА вертолетного типа" провел финалист из Тамбовской области, преподаватель эксплуатации беспилотных авиационных систем Колледжа техники и технологии наземного транспорта имени М. С. Солнцева (г. Тамбов) Антон Застрялин.

"Мы отработали навыки пилотирования на симуляторе и сборку воздушного судна на макете. Специальность новая и востребованная. Сейчас сферы применения БПЛА расширяются, беспилотные авиационные системы используются практически во всех профессиональных сферах", - рассказал финалист.

Антон Застрелин участвует в конкурсе "Мастер года" впервые. В педагогике его привлекает общение с молодежью и возможность передавать студентам накопленный опыт. Победу на региональном этапе он считает огромным достижением. На всем пути самое важное для него - поддержка семьи, коллег и региона. Тюменская область произвела на него неизгладимое впечатление.

"В Тюмени на конкурсе атмосфера дружелюбная, все рады друг друга видеть. Знакомства, передача опыта, общение, шикарная атмосфера. Спасибо организаторам", - сказал финалист.

Оксана Корнеенкова