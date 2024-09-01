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Эксперт конкурса "Мастер года-2024" Мария Набатчикова: финалистам важно показать авторский подход

Общество, 12:36 30 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Авторский подход к преподаванию дисциплины, применение цифровых и здоровьесберегающих технологий – главное, что оценивают эксперты во время открытых уроков финалистов IV Всероссийского конкурса "Мастер года-2024". После 45 минут урока члены жюри проводят с конкурсантами рефлексию.

Заместитель директора Центра опережающей профессиональной подготовки Удмуртской Республики, эксперт конкурса Мария Набатчикова оценивает открытые уроки финалистов в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства 30 сентября.

"Участникам важно продемонстрировать свою компетенцию, показать авторский подход к преподаванию дисциплины. Обязательно – соответствие рабочей образовательной программе. Оцениваем использование цифровых и здоровьесберегающих технологий, целостность методической системы. И, наверное, самое сложное для участников, и мы всегда за этим с волнением наблюдаем, не желать показать нам все умения за все годы наработки. Главное – показать лучшее и быть уверенным в себе", - сказала член жюри.

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После открытого урока проходит рефлексия – финалисты дают обратную связь членам жюри. Он рассказывает о плюсах, и возможных минусах уроках. Эксперты задают дополнительные вопросы, чтобы максимально полно оценить работу участника.

"Уровень конкурсантов, как и самого конкурса, растет. Финалисты всегда смотрят предыдущие уроки, берут что-то на заметку, улучшают. Думаю, что "Мастер года-2030" покажет супервысокий уровень педагогического мастерства", - уверена Мария Набатчикова.

89 преподавателей и мастеров производственного обучения дадут уроки на пяти площадках тюменских колледжей и техникумов.

1 октября объявят десятку сильнейших. Абсолютного победителя конкурса среди педагогов системы среднего профессионального образования назовут 2 октября.

IV Всероссийский конкурс "Мастер года-2024" проходит в Тюменской области при поддержке Министерства просвещения РФ, Института профессионального развития образования и регионального правительства.

Анжела Лебедева

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# Мастер года , среднее специальное образование

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