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Финалисты конкурса "Мастер года" посетили Тобольск

Общество, 21:41 27 сентября 2024

"Тобольская правда" | Фото: "Тобольская правда"

Финалисты Всероссийского конкурса профмастерства среди педагогов среднего профобразования "Мастер года" побывали на экскурсии в Тобольске и Абалаке. Гости с восторгом отозвались о городе и счастливы, что именно в Тюменской области, в Сибири подведут итоги события.

Один из организаторов заключительного этапа "Мастер года — 2024" Виталий Фединский уверен, что тюменская земля богата великолепной природой, но особенно щедра на людей, сибиряков — крепких, мужественных, умных, способных удивить своими талантами. Не зря в прошлом году всероссийский конкурс "Мастер года" выиграл преподаватель тюменского техникума Иван Зарубин, пишет "Тобольская правда".

"Меня особенно впечатлил тот факт, что в Тюменской области во многих колледжах и техникумах проходной бал по некоторым специальностям — 4.2 балла! Здесь сошлось многое — и педагоги СПО замечательные, и студенты отличные, и правительство области делает всё возможное для развития профессионального образования в регионе", — отметил Виталий Фединский.

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