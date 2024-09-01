В Тюмени сделают односторонний заезд с Червишевского тракта на улицу Уездную
Экономика, 11:19 30 сентября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Заключен муниципальный контракт на устройство одностороннего заезда с Червишевского тракта на улицу Уездную. Подрядная организация в ближайшее время зайдет на объект, сообщает администрация Тюмени.
Помимо устройства одностороннего заезда с Червишевского тракта на улицу Уездную, в рамках контракта будет организована система водоотведения, наружное освещение, выполнено переустройство инженерных сетей.
Благодаря появлению дополнительного заезда будет улучшена транспортная доступность ж. р. Тюменская слобода и Комарово.