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В Тюмени сделают односторонний заезд с Червишевского тракта на улицу Уездную

Экономика, 11:19 30 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заключен муниципальный контракт на устройство одностороннего заезда с Червишевского тракта на улицу Уездную. Подрядная организация в ближайшее время зайдет на объект, сообщает администрация Тюмени.

Помимо устройства одностороннего заезда с Червишевского тракта на улицу Уездную, в рамках контракта будет организована система водоотведения, наружное освещение, выполнено переустройство инженерных сетей.

Благодаря появлению дополнительного заезда будет улучшена транспортная доступность ж. р. Тюменская слобода и Комарово.

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