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В Тюменской области за восемь месяцев ввели 1 млн 707 тысяч "квадратов" жилья

Экономика, 12:47 02 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млн 707 тыс. кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Тюменской области с января по август. Прирост по сравнению с восемью месяцами годом ранее – плюс 19 %.

По данным Единой системы жилищного строительства ДОМ.РФ, наибольший объем сданного жилья – 924 тыс. кв. м в индивидуальных жилых домах. При этом в целом по данному сегменту зафиксирован рост в 23 %.

На многоквартирные дома приходится 784 тыс. кв. м, что на 5 % больше, чем за восемь месяцев 2023 г.

Отметим, что в августе строители ввели в эксплуатацию 191 тыс. кв. м жилья. Это на 6 % меньше августа прошлого года.

Оксана Корнеенкова

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# ИЖС , строительство жилья

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