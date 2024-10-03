Автомобиль УАЗ отправили жители Омутинского района землякам на СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобиль УАЗ отправили землякам – участникам специальной военной операции жители Омутинского района. Машину в отличном состоянии подготовили к работе в полевых условиях, рассказал глава муниципального образования Олег Кузнецов.

"Уверен, она хорошо послужит бойцам. Сейчас, когда наши ребята защищают Россию, мы должны обеспечить их всем необходимым. Народ и армия едины!", - подчеркнул глава района.

Он отметил, что большая часть средств для покупки автомобиля направило предприятие "Золотые луга". А подготовили его к работе на передовой сотрудники "Омутинского АТП".