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Девочку-подростка сбили на пешеходном переходе в Тюмени

Происшествия, 21:21 03 октября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

12-летнюю девочку сбила водитель автомобиля Mazda в Тюмени 3 октября. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Малиновского, 6а корп. 1, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 36-летняя женщина, находившаяся за рулем иномарки, выезжая на главную дорогу со двора, не увидела девочку.

Школьница получила травму головы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательнее, подъезжая к пешеходным переходам.

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# водители , Госавтоинспекция Тюменской области , подростки

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