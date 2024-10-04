Девочку-подростка сбили на пешеходном переходе в Тюмени
Происшествия, 21:21 03 октября 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
12-летнюю девочку сбила водитель автомобиля Mazda в Тюмени 3 октября. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Малиновского, 6а корп. 1, сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, 36-летняя женщина, находившаяся за рулем иномарки, выезжая на главную дорогу со двора, не увидела девочку.
Школьница получила травму головы. Обстоятельства ДТП выясняются.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательнее, подъезжая к пешеходным переходам.