Средняя зарплата в Тюменской области выросла за год на 15,8 %

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

79 тыс. 704 рубля составляет среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Тюменской области. Это на 15,8% больше, чем годом ранее, пишет Вслух.ру со ссылкой на данные Росстата за семь месяцев 2024 года.

По уровню заработка Тюменская область находится на третьем месте в Уральском федеральном округе. Традиционно лидируют ЯНАО и ХМАО-Югра, где начисляли 163 тыс. 737 рублей и 119 тыс. 371 рублей соответственно. В Свердловской области средний заработок в январе-июле составил 74 тыс. 267 рублей, в Челябинской - 68 тыс. 399 рублей, в Курганской - 59 тыс. 444 рубля.

В июле среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Тюменской области составила 81 тыс. 555 рублей, прирост за год — на 8,9%.